Quarantänepflicht entfällt ab heute für jeden vollständig geimpften Einreisenden

Photo : YONHAP News

Ab dem heutigen Freitag entfällt für jeden gegen das Coronavirus vollständig Geimpften die Quarantänepflicht nach der Einreise nach Südkorea.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass Vietnam, Myanmar und die Ukraine ab Freitag nicht mehr als Länder eingestuft würden, die von der Befreiung von der Quarantäne für vollständig Geimpfte ausgenommen seien.Wer von heute an nach Südkorea kommt, muss sich demnach unabhängig vom Abreiseland nicht in häusliche Quarantäne begeben.Als vollständig geimpft gilt, wer dreifach geimpft ist oder wenn nach der zweiten Impfung (nach der ersten Impfung im Falle des Janssen-Mittels) mindestens 14 Tage vergangen sind und nicht mehr als 180 Tage verstrichen sind.Wer im Ausland geimpft wurde, muss für die Befreiung von der Quarantäne bei einem öffentlichen Gesundheitszentrum in Südkorea seine Impfdaten eintragen lassen. Alternativ lassen sich die Daten auch selbst ins System zur Vorab-Eingabe von Impfdaten eingeben und das Impfzertifikat dort hochladen.