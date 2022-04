Kommender Präsident Yoon und EU streben Gipfel in Seoul im zweiten Halbjahr an

Photo : KBS News

In der zweiten Jahreshälfte soll in Seoul ein Spitzentreffen zwischen Südkorea und der Europäischen Union zustande kommen.Darauf hätten sich der kommende Präsident Yoon Suk Yeol und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag in einem Telefonat verständigt, teilte Yoons Sprecherin Kim Eun-hye mit.Yoon habe in dem 25-minütigen Gespräch den russischen Einmarsch in der Ukraine als Akt der Aggression verurteilt, der durch nichts zu rechtfertigen sei. Auch habe er die Wichtigkeit einer geschlossenen Antwort der Weltgemeinschaft für Frieden in der Ukraine hervorgehoben.Die EU-Kommissionschefin habe sich dafür bedankt, dass sich Südkorea den Sanktionen gegen Russland angeschlossen und die humanitäre Hilfe für die Ukraine unterstützt habe.Yoon habe einen Ausbau der Zusammenarbeit auf den Gebieten Gesundheit, Umwelt und digitale Transformation vorgeschlagen. Auch sollten beide Seiten für eine regelbasierte Weltordnung zusammenarbeiten.Von der Leyen habe dem zugestimmt und Südkorea einen strategischen Partner Europas genannt, mit dem globale Herausforderungen gemeinsam angegangen würden.Beide Seiten hätten sich außerdem auf die Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit in den Bemühungen um eine Lösung für die nordkoreanische Nuklearfrage geeinigt, hieß es weiter.