CNN: Nordkorea trifft nach Einschätzung Washingtons Vorbereitungen für Atomtest

Photo : KBS News

Die US-Regierung sieht laut einem CNN-Bericht in Nordkorea Vorbereitungen für einen Atomtest.CNN berichtete unter Berufung auf fünf US-Beamte, dass Nordkorea kürzlich damit begonnen habe, Tunnel zu graben und Bauarbeiten auf seinem Atomtestgelände in Punggye-ri in der Provinz Nord-Hamgyong wieder aufgenommen habe. Die Grabungsaktivitäten wären für die Wiederaufnahme von Atomtests von entscheidender Bedeutung.Der Bericht deckt sich mit der Einschätzung in Südkorea, dass Nordkorea einen vor vier Jahren gesprengten Tunnel an dem Atomtestgelände wieder herrichten wolle.Die US-Beamten wurden weiter mit den Worten zitiert, dass zurzeit nicht absehbar sei, wie bald Nordkorea zu einem Test in der Lage wäre. Dies hänge vom Tempo der derzeitigen Aktivitäten ab.