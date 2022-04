Übergangsteam des gewählten Präsidenten kündigt hartes Vorgehen gegen Geschichtsklitterung durch Japan an

Photo : YONHAP News

Das Übergangsteam des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol hat ein hartes Vorgehen gegen jegliche Versuche der Geschichtsklitterung durch Japan angekündigt.Sprecherin Kim Eun-hye sagte gegenüber Reportern am Freitag, dass Yoon immer wieder hervorgehoben habe, dass konstruktive Beziehungen nur möglich seien, wenn Japan der Geschichte ins Auge blicke und gründlich über die Vergangenheit nachdenke.Hintergrund der Bemerkung war die Bekanntgabe der japanischen Regierung, neue Lehrbücher für Oberschulen genehmigt zu haben. Südkorea kritisiert, dass darin der Zwangscharakter der Verschleppungen von Arbeitern und Sexsklavinnen zur Kolonialzeit nicht deutlich genug betont werde.Das Regierungslager in Südkorea hatte Yoons Team außerdem dafür kritisiert, zu der Angelegenheit nicht Stellung bezogen zu haben.Die Sprecherin verteidigte das Vorgehen damit, dass die amtierende Regierung der derzeitige diplomatische Partner Japans sei.Japan hatte am Dienstag die Verwendung von 239 Lehrbüchern für Oberschüler ab dem kommenden Jahr bewilligt. In vielen der Bücher wird die Insel Dokdo als japanisches Territorium bezeichnet. Verbrechen zur Kolonialzeit werden mit harmloser erscheinenden Begriffen relativiert.