Bericht: Nordkorea könnte Atomtest mittelgroßen Ausmaßes unternehmen

Photo : KBS News

Nordkorea könnte laut einer Prognose künftig einen Atomtest mittelgroßen Ausmaßes unternehmen.Das schrieb Chung Sung-yoon vom Koreanischen Institut für nationale Wiedervereinigung (KINU), eine südkoreanische Denkfabrik, in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht.In letzter Zeit gebe es Anzeichen dafür, dass Nordkorea die vor vier Jahren gesprengten Tunnel auf dem Atomtestgelände in Punggye-ri wiederaufbaut.Chung schrieb, Nordkorea werde jeden Test, der machbar sei, und der nicht machbar sei, jedoch als Täuschung dienen könne, unternehmen.Er zählte Tests auf, die Nordkorea sehr wahrscheinlich zur Verbesserung seiner Nuklearfähigkeiten wagen könnte. Dazu zählen das Vorzeigen eines sehr großen Nuklearsprengkopfs und die Wiederaufnahme von Tests der neuen Interkontinentalrakete Hwasong-17. Nordkorea könnte auch die Fertigstellung eines neuen U-Boots verkünden und dieses präsentieren und die Fähigkeiten taktischer Atomwaffen demonstrieren, hieß es.Auch wenn Nordkorea mit solchen Provokationen die Lage auf der koreanischen Halbinsel unter seine Kontrolle zu bringen versuche, wäre die Zielerreichung nicht leicht. Denn die USA würden dies sehr wahrscheinlich nicht dulden, und die neue Regierung in Südkorea werde mit einem prinzipienbasierten Vorgehen auf der Grundlage von Stärke nicht zögern, hieß es weiter.