Südkorea verbucht im März neue Rekordausfuhren von 63,4 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Exporte haben im März einen neuen Höchststand erreicht.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Freitag belief sich das Exportvolumen im März auf 63,48 Milliarden Dollar.Damit wurde der im Dezember verbuchte bisherige Monatsrekord von 60,7 Milliarden Dollar weit übertroffen und der höchste Stand seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 1956 verzeichnet.Bei den Ausfuhren ging es seit November 2020 den 17. Monat in Folge aufwärts.Bei Halbleitern wurde mit 13,1 Milliarden Dollar ein neuer Monatsrekord verbucht. Die Lieferungen petrochemischer Produkte übertrafen 5,4 Milliarden Dollar, was ebenfalls einem neuen Höchststand entspricht.