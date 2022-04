Verfassungsgericht: Bestrafung des Tätowierens durch Nichtmediziner verfassungskonform

Photo : YONHAP News

Laut einem neuesten Urteil des Verfassungsgerichts in Südkorea ist die Bestrafung des Tätowierens durch Personen, die keine medizinischen Fachkräfte sind, nicht verfassungswidrig.Das Verfassungsgericht wies am Donnerstag mit fünf Für- und vier Gegenstimmen eine Verfassungsbeschwerde einer Gruppe von Tätowierern gegen gesetzliche Bestimmungen zurück, die das Tätowieren durch Personen ohne ärztliche Zulassung verbieten und eine Bestrafung in einem solchen Fall vorsehen. Die Gruppe argumentierte, dass die Bestimmungen gegen „Nulla poena sine lege“, einen Grundsatz gemäß der Verfassung, verstießen und gegen das Prinzip der Berufsfreiheit verstießen.Etwa 1.600 Tätowierer hatten seit 2017 sechs entsprechende Verfassungsbeschwerden eingereicht.Das Verfassungsgericht verwies auf die Infektionsgefahr beim Tätowieren und Nebenwirkungen infolge des Einbringens von Farben. Das Gericht betonte, dass mit den Bestimmungen die Sicherheit gewährleistet werde, weil nur Mediziner Tätowierungen vornehmen dürften.Drei Richter, die dagegen gestimmt haben, argumentierten dagegen, dass das Tätowieren keinem Heilungszweck diene und sich in diesem Punkt von anderen medizinischen Aktivitäten ohne Lizenz unterscheide. Sie wiesen auf die Notwendigkeit hin, angesichts der gestiegenen Nachfrage das Problem unter einem anderen Gesichtspunkt zu betrachten.Die Tätowierer kündigten an, unabhängig von dem Urteil ihren Kampf fortzusetzen und sich weiter für die Legalisierung des Tätowierens einzusetzen.