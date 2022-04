Lotuslaternenparade zu Buddhas Geburtstag wird wieder aufgenommen

Photo : YONHAP News

Die Corona-bedingt ausgesetzte Lotuslaternenveranstaltung zu Buddhas Geburtstag in Südkorea findet erstmals seit drei Jahren wieder in vollem Umfang statt.Der Jogye-Orden des koreanischen Buddhismus kündigte an, dass die Lotuslaternenparade am 30. April in der Stadtmitte Seouls stattfinden werde. Man werde vom Tor Heunginjimun (Dongdaemun) am Tempel Jogye vorbei bis zum Glockenpavillon Jonggak marschieren.Die Laternenparade wurde im Jahr 2020, dem ersten Jahr der Pandemie, abgesagt und erfolgte letztes Jahr in stark reduziertem Umfang.Der Jogye-Orden teilte mit, dass erstmals seit der Aufnahme des Lotuslaternen-Festivals (Yeondeunghoe) in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit im Jahr 2020 eine groß angelegte Lotuslaternenparade stattfinde. Da allgemeine kulturelle Aktivitäten wieder aufgenommen würden, habe man beschlossen, die Veranstaltung unter Einhaltung der Eindämmungsrichtlinien abzuhalten.