Umfrage: 55 Prozent erwarten von Yoon gute Amtsführung – 41 Prozent schlechte Arbeit

Photo : YONHAP News

Über die Hälfte der Südkoreaner erwartet laut einer neuesten Umfrage, dass der kommende Präsident Yoon Suk Yeol in den nächsten fünf Jahren seine Amtsgeschäfte gut erledigen werde.Das ergab eine Befragung von landesweit 1.001 über 18-Jährigen durch Gallup Korea von Dienstag bis Donnerstag.Laut dem am Freitag vorgelegten Ergebnis rechneten 55 Prozent der Befragten mit einer guten Amtsführung. 41 Prozent waren der entgegengesetzten Meinung.Der Anteil der negativ Gesinnten stieg verglichen mit der Umfrage vor einer Woche um einen Prozentpunkt. Die Quote der positiv Gesinnten blieb unverändert.Hinsichtlich der Amtsführung von Präsident Moon Jae-in sprachen 42 Prozent von einer guten Arbeit, 49 Prozent von einer schlechten Arbeit.Der Anteil der Befragten, die Moons Staatsführung positiv bewerteten, liegt im vierten Quartal des fünften Amtsjahres im Schnitt bei 42 Prozent. Damit erfreue er sich der höchsten Zustimmung unter den Präsidenten seit der Wiedereinführung der direkten Präsidentschaftswahl, erklärte Gallup.Der ehemalige Präsident Lee Myung-bak war auf 24 Prozent gekommen, der frühere Präsident Roh Moo-hyun auf 27 Prozent. Eine Bewertung zu Ex-Präsidentin Park Geun-hye hatte es aufgrund der Amtsenthebung zum Schluss nicht mehr gegeben.