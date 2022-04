Ministerium: Ein weiterer illegal in Ukraine gereister Koreaner inzwischen ausgereist

Photo : YONHAP News

Ein weiterer Südkoreaner, der ohne Regierungsgenehmigung in die Ukraine gereist war, hat laut dem Außenministerium inzwischen das Land verlassen.Ministeriumssprecher Choi Young-sam teilte am Donnerstag vor der Presse mit, dass sich noch fünf Landsleute ohne Erlaubnis der Seouler Regierung in der Ukraine aufhielten. Von ihnen sei der Verbleib von zwei Personen weiter unklar.Das Außenministerium hatte ermittelt, dass mit Stand 28. März noch sechs Südkoreaner ohne Regierungsgenehmigung in der Ukraine seien. Einer von ihnen sei auf Bitten der Regierung mittlerweile ausgereist, hieß es.Das Außenministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass der Großteil der neun illegal in die Ukraine gereisten Landsleute offenbar beabsichtigt habe, sich dort der internationalen Legion anzuschließen.Getrennt davon bleiben mit Stand 0 Uhr am Donnerstag noch 25 südkoreanische Einwohner in der Ukraine.