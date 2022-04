Emissionsvolumen von Staatsanleihen letztes Jahr auf Rekordhoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Das Emissionsvolumen der Staatsanleihen ist letztes Jahr auf den bisher höchsten Stand gestiegen.Grund ist der im Zuge der Bewältigung der Corona-Krise deutlich gestiegene finanzielle Bedarf.Laut dem Weißbuch über die Staatsanleihen, das das Finanzministerium am Donnerstag veröffentlichte, wurden letztes Jahr Staatsanleihen im Wert von 180,5 Billionen Won (148,5 Milliarden Dollar) emittiert. Das seien sechs Billionen Won (4,9 Milliarden Dollar) mehr als ein Jahr zuvor.Verglichen mit 2019 wuchs das Volumen um 78,8 Billionen Won (64,8 Milliarden Dollar).Der Nettozuwachs der Anleiheemissionen belief sich auf 120,6 Billionen Won (99,3 Milliarden Dollar), damit im Vorjahresvergleich 5,3 Billionen Won (4,36 Milliarden Dollar) mehr. Das Volumen der getilgten Anleihen nahm gegenüber dem Vorjahr um 700 Milliarden Won (576 Millionen Dollar) auf 59,9 Billionen Won (49,3 Milliarden Dollar) zu.Bei den Investitionen von Ausländern in Anleihen wurde im vergangenen Jahr ein Nettozufluss in Höhe von 63,9 Billionen Won (52,6 Milliarden Dollar) verzeichnet, was dem bisher höchsten Stand entspricht. Der Wert der Anleihen im Besitz von Ausländern betrug 214 Billionen Won (176 Milliarden Dollar).Das Finanzministerium führte das Ergebnis auf die stabilen Fundamente der koreanischen Wirtschaft, die fiskalische Solidität und hohe Renditen im Verhältnis zum Bonitätsrang zurück.