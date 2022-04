Nationales Vier Tote bei Kollision zweier Luftwaffenflugzeuge in Sacheon

Zwei Schulungsflugzeuge der Luftwaffe sind heute gegen 13.36 Uhr in der Luft zusammengestoßen und auf einen Hügel abgestürzt.



Bei dem Unglück in Sacheon in der Provinz Süd-Gyeongsang seien vier Piloten ums Leben gekommen, teilte die Polizeibehörde der Provinz mit.



Die Polizei geht davon aus, dass zwei Schulungsflugzeuge vom Typ KT-1 während des Flugs kollidiert seien.



Die Feuerwehr von Süd-Gyeongsang setzte nach dem Unglück 14 Feuerwehrfahrzeuge und über 30 Einsatzkräfte ein. Sie ordnete auch den Einsatz von zwei Löschhubschraubern an.



Die genaue Absturzursache werde noch ermittelt, hieß es.