Gewählter Präsident Yoon Suk Yeol nominiert Han Duck-soo als Ministerpräsident

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hat Han Duck-soo als ersten Ministerpräsidenten seiner Amtszeit nominiert.Yoon gab die Entscheidung am Sonntag auf einer Pressekonferenz am Sitz seines Übergangsteams in Seoul bekannt.Er habe sich für Han entschieden, weil dieser auf verschiedenen Schlüsselpositionen unabhängig von politischer Zugehörigkeit seine Kompetenzen bewiesen habe.Auch sagte Yoon bei dem Termin, dass die neue Regierung angesichts Schwierigkeiten im In- und Ausland die Grundlage für eine wirtschaftliche Erholung legen sollte. Südkorea müsse sich gründlich auf ein Zeitalter vorbereiten, in dem Wirtschaft und Sicherheit als ein Faktor zusammen gedacht werden müssten.Han verfüge über reichhaltige Erfahrung auf den Gebieten Handel, Wirtschaft und Diplomatie. Er sei daher die richtige Person, um die Arbeit des Kabinetts zu beaufsichtigen.Der 72-jährige designierte Ministerpräsident versprach im Anschluss, sich nach besten Kräften um gute Ergebnisse in der Zusammenarbeit mit Yoon, der Verwaltung, der Legislative und der Öffentlichkeit bemühen zu wollen.Han hatte sowohl in früheren liberalen als auch konservativen Regierungen hohe Posten bekleidet. Unter Roh Moo-hyun war er Finanzminister und Ministerpräsident. Zur Zeit der Lee Myung-bak-Regierung war er Botschafter in den USA.