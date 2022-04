Gelockerte Corona-Maßnahmen gelten von heute an für zwei Wochen

Photo : YONHAP News

Von heute an gelten gelockerte Corona-Maßnahmen.In den kommenden zwei Wochen dürfen sich damit zehn Personen unabhängig vom Impfstatus privat treffen. Bislang waren maximal acht Teilnehmer erlaubt.Die Sperrstunde wird von 23 Uhr auf Mitternacht verlegt.Die längere Öffnungszeit gilt für sogenannte Mehrzweck-Einrichtungen. Hierunter fallen Restaurants, Cafés, Einrichtungen des Nachtlebens, Karaoke-Einrichtungen, Indoor-Sportanlagen, Internetcafés, Kinos und Konzerthallen.Die letzten Aufführungen in Kinos und Konzerthallen müssen vor Mitternacht beginnen und vor 2 Uhr zu Ende gehen.Für Veranstaltungen, Demonstrationen und religiöse Einrichtungen gelten weiterhin die bisherigen Corona-Vorschriften.Neu ist, dass Corona-Patienten nun eine persönliche Behandlung in den für diesen Zweck registrierten großen Krankenhäusern und lokalen Kliniken erhalten können.