Yoon will sich für Wiederherstellung der Ehre der Opfer des Jeju-Aufstands einsetzen

Photo : KBS News

Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol will sich für die Wiederherstellung der Ehre der Opfer des Jeju-Aufstands einsetzen.Das versprach Yoon am Sonntag bei einer Zeremonie zum 74. Jahrestag des Aufstands von Einwohnern der Insel und seiner Niederschlagung durch Soldaten vom 3. April 1948.Es sei Südkoreas Verantwortung, die durch den Vorfall verursachten Wunden und Narben zu heilen. Dies sei ein Schritt in Richtung Aussöhnung, Wohlstand und Zukunft.Im Wahlkampf hatte er den Familien der Opfer eine Entschädigung versprochen. Bei der Veranstaltung am Sonntag unterstrich er, dass es die Pflicht einer liberalen Demokratie sei, unschuldige Opfer zu ehren und umarmen.Bei dem Massaker wegen des angeblich kommunistischen Aufstands starben Zehntausende Zivilisten.Mit Yoon hat erstmals ein gewählter oder amtierender Präsident, der aus einer konservativen Partei hervorging, an der Gedenkzeremonie teilgenommen.