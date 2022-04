Schwester des nordkoreanischen Machthabers kritisiert Südkoreas Verteidigungsminister

Photo : YONHAP News

Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers hat den südkoreanischen Verteidigungsminister Suh Wook scharf kritisiert.Kim Yo-jong warf dem Verteidigungschef am Sonntag wegen einer rücksichtslosen Bemerkung über Südkoreas Kapazitäten für einen Präventivschlag Tollheit vor.Südkorea könne sich einer ernsten Bedrohung gegenübersehen, wurde Kim von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert.Nordkorea würde in Bezug auf Südkorea einiges überdenken, da Südkoreas Streitkräfte ihre auf eine Konfrontation ausgerichteten Absichten offenbart hätten, habe die einflussreiche Schwester des Machthabers weiter gesagt.Südkoreas Verteidigungschef hatte am Freitag erklärt, dass die Streitkräfte über die Fähigkeiten verfügten, den Startort einer nordkoreanischen Rakete schnell und präzise zu treffen. Auch der Kommandostand und Hilfseinrichtungen könnten im Falle klarer Anzeichen für einen Raketenstart zerstört werden.Für die Äußerung erntete er auch Kritik vom Sekretär der Arbeiterpartei Pak Jong-chon. Sollte Südkorea zu gefährlichen militärischen Aktionen wie einem Präventivschlag übergehen, wolle der Norden gnadenlos alle Kräfte auf die Zerstörung wichtiger Ziele in Seoul der südkoreanischen Armee richten, hieß es am Sonntag in einer getrennten Meldung von KCNA.