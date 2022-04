Yoons Delegation für politische Beratungen in USA eingetroffen

Photo : YONHAP News

Eine Delegation des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol ist zu politischen Beratungen in Washington eingetroffen.Die Abordnung wolle der US-Seite Yoons Außenpolitik erläutern und eine Abstimmung vornehmen.Delegationsleiter Park Jin sagte, dass aufgrund des Starts einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel ernst sei. Wege der Verstärkung des südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses seien ein wichtiges Diskussionsthema.Man wolle tiefgehend diskutieren, was für die Sicherheitszusage der USA und eine umfassende strategische Allianz Südkoreas und der USA getan werden könne, sagte der Abgeordnete.Der gewählte Präsident habe praktische Konsultationen gefordert, damit in Bezug auf Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und auch regionale und globale Angelegenheiten eine umfassende strategische Allianz zwischen beiden Ländern gefestigt werden könne, sagte Park weiter.Hinsichtlich der Nordkorea-Politik der nächsten Regierung betonte Park, eine Normalisierung der innerkoreanischen Beziehungen, in denen der gesunde Menschenverstand vorherrsche, sei wichtig. Unterstützung unter der Voraussetzung einer Denuklearisierung Nordkoreas werde ebenfalls in die Überlegungen mit einbezogen.Es wird erwartet, dass die Abordnung US-Präsident Joe Biden ein persönliches Schreiben von Yoon überreichen wird. Beide Seiten werden voraussichtlich auch über einen ersten Gipfel zwischen Yoon und Biden beraten.