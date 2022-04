Zahl täglicher Corona-Neuinfektionen unter 200.000er-Marke gefallen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist weit unter die 200.000er-Schwelle gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht 127.190 Neuansteckungen nachgewiesen, davon 127.175 lokal übertragene und 15 eingeschleppte Fälle.Der Wert ist verglichen mit dem Vortag um über 100.000 gesunken.Bislang wurden insgesamt 14.001.406 Infektionsfälle im Land erfasst.Die Zahl der Todesfälle verbunden mit dem Virus kletterte um 218 auf 17.453. Die Letalität liegt bei 0,12 Prozent.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten sank um 20 auf 1.108.67,3 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten sind belegt. 1.527.000 Infizierte machen die Erkrankung zu Hause durch.Von heute an gelten gelockerte Corona-Maßnahmen. In den kommenden zwei Wochen dürfen sich bis zu zehn Personen privat treffen, die Sperrstunde wurde auf Mitternacht verlegt.