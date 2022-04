Fußball-WM: Südkorea trifft in Gruppenphase auf Portugal, Uruguay und Ghana

Photo : YONHAP News

Südkorea spielt bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar in der Gruppenphase gegen Portugal, Uruguay und Ghana.Bei der Auslosung der Gruppen am Freitag (Ortszeit) in der katarischen Hauptstadt Doha wurde Südkorea der Gruppe H zugelost.Südkorea wird am 24. November sein erstes Gruppenspiel gegen Uruguay bestreiten. Am 28. November ist Ghana der Gegner, am 2. Dezember im letzten Vorrundenspiel Portugal. Für den Vorstoß ins Achtelfinale muss Südkorea mindestens Gruppenzweiter werden.Die Fußball-WM findet erstmals im Nahen Osten statt und wird vom 21. November bis 18. Dezember in acht Stadien in Katar ausgetragen.Die südkoreanische Nationalmannschaft will erstmals seit der WM 2010 in Südafrika wieder ins Achtelfinale kommen.