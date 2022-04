Wirtschaft Südkorea fordert bei ASEAN-plus-Drei-Treffen Aufrechterhaltung aktiver Makropolitik

Die südkoreanische Regierung hat bei einem Treffen des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN und Südkoreas, Chinas sowie Japans gefordert, mit einer aktiven Makropolitik gegen Abwärtsrisiken für die Wirtschaft vorzugehen.



Wie das südkoreanische Finanzministerium mitteilte, habe der stellvertretende Minister für internationale Angelegenheiten, Park Il-young, am Freitag an einem virtuellen ASEAN-plus-Drei-Treffen der Vizefinanzminister und der stellvertretenden Zentralbankchefs teilgenommen.



Park sagte dabei, dass eine engere politische Koordinierung zwischen den Mitgliedsländern erfolgen müsse, um den stabilen Erholungstrend der regionalen Wirtschaft aufrechtzuerhalten und Abwärtsrisiken so weit wie möglich zu begrenzen. Im Zuge einer Beibehaltung einer aktiven Makropolitik wie die Unterstützung gefährdeter Bereiche und Gruppen müsse auch über einen angemessenen Zeitpunkt für die Normalisierung der Expansionspolitik sowie das Tempo diskutiert werden.



Er verwies außerdem auf die Notwendigkeit von Diskussionen über die Stabilisierung der Lieferketten in den ASEAN-plus-Drei-Ländern als globale Produktionsstandorte. Als Grund nannte er den Paradigmenwechsel bei globalen Lieferketten weg von der Effizienz und hin zur Stabilität, der sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vollziehe.