Asiana Airlines nimmt Flüge zwischen Incheon und Hawaii wieder auf

Photo : YONHAP News

Asiana Airlines hat wieder Flüge zwischen Incheon und Hawaii aufgenommen.Der Flughafenbetreiber Incheon International Airport Corporation teilte am Montag mit, dass die Flugverbindung als erste Mittel- und Langstrecke seit dem Wegfall der Quarantänepflicht für Einreisende wieder aufgenommen worden sei.Der Flughafenbetreiber veranstaltete am Vorabend im Passagierterminal 1 gemeinsam mit Asiana eine Zeremonie aus diesem Anlass.Die Firma hofft, dass die Wiederaufnahme dieser Flugverbindung ein Signal für eine richtige Belebung von Auslandsreisen sein wird.Nach dem Wegfall der Quarantänepflicht für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Einreisende am 21. März wurden einige Kurzstrecken wieder bedient, darunter die Incheon-Manila-Verbindung von Philippine Airlines.