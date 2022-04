Vereinigungsministerium ruft Nordkorea zu Verzicht auf Spannungen schürende Handlungen auf

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat Nordkorea aufgerufen, auf Spannungen schürende Handlungen zu verzichten.Anlass sind die Stellungnahmen der Schwester des nordkoreanischen Machthabers, Kim Yo-jong, sowie des Sekretärs der Arbeiterpartei, Pak Jong-chon, am Sonntag, in denen Südkorea kritisiert wurde.Sprecherin Lee Jong-joo sagte am Montag vor der Presse, das Vereinigungsministerium verweise deutlich darauf, dass Nordkorea jede Handlung unterlassen müsse, die zu zusätzlichen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel führen würde.In Bezug auf die künftige Vorgehensweise sagte die Sprecherin, man wolle die Absicht hinter den Stellungnahmen oder den Hintergrund nicht im Voraus beurteilen. Man wolle alle damit verbundenen Entwicklungen aufmerksam verfolgen und auf alle Möglichkeiten vorbereitet sein. Die Bemühungen um Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen würden konsequent fortgesetzt.Lee teilte mit, dass auch am Montagvormittag ein Telefonat zum Arbeitsbeginn über das gemeinsame Verbindungsbüro Süd- und Nordkoreas ordnungsgemäß erfolgt sei.