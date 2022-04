Gewählter Präsident Yoon nominiert Han Duck-soo als Ministerpräsident

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hat Han Duck-soo, einen ehemaligen Ministerpräsidenten, als ersten Ministerpräsidenten der neuen Regierung nominiert.Yoon begründete die Auswahl damit, dass Han über reiche Erfahrungen sowohl im privaten Sektor als auch im Bereich der öffentlichen Hand verfüge. Er gelte als geeignete Person in Bezug auf Vorbereitungen auf ein Zeitalter der Wirtschaftssicherheit.Yoon trat auf einer Pressekonferenz gemeinsam mit Han auf und sagte, dass dieser unabhängig von politischen Gruppierungen Anerkennung für seine Fähigkeiten und seinen Sachverstand gefunden habe.Han diente vor 15 Jahren als letzter Ministerpräsident in der Regierung von Roh Moo-hyun. Zur Zeit der Regierung von Lee Myung-bak war er Botschafter in den USA. Er hatte als Wirtschaftsbeamter in vier Regierungen wichtige Posten bekleidet.Yoon hob unter anderem Hans Erfahrung auf den Gebieten Wirtschaft und Diplomatie hervor.Außerdem wurde offenbar berücksichtigt, dass Han aus der Region Honam stammt und in der Roh Moo-hyun-Regierung Ministerpräsident war. Denn eine parlamentarische Billigung der Ernennung des Premierministers ist ohne Zustimmung der Minjoo-Partei Koreas unmöglich.Han verwies zunächst auf das große Verantwortungsgefühl, das er empfinde.Angesichts der sehr ernsthaften wirtschaftlichen und geopolitischen Verhältnisse fühle er sich sehr geehrt, spüre gleichzeitig aber eine große Verantwortung, sagte Han.Hinsichtlich seines vergleichsweise hohen Alters betonte der 72-Jährige, dass es ihm gesundheitlich gut gehe.Han trifft ab heute Vorbereitungen für seine parlamentarische Anhörung. Er versprach, dabei aufrichtig zu sein.