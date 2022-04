Militär will 2025 Kleinsatelliten mit koreanischer Feststoff-Trägerrakete starten

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär will eine mit rein einheimischer Technologie entwickelte Weltraumrakete mit Feststoffantrieb weiter entwickeln, um damit Kleinsatelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn befördern zu können.Das Ziel teilte ein Vertreter eines dem Verteidigungsministerium unterstellten Forschungsinstituts am Montag angesichts des erfolgreichen ersten Tests der Trägerrakete Reportern mit.Man denke daran, dass der Start ungefähr im Jahr 2025 vom Weltraumzentrum Naro in Goheung in der Provinz Süd-Jeolla aus erfolgen würde. Ziel sei es, eine Trägerrakete zu entwickeln, die einen 500 Kilogramm schweren Satelliten in eine Höhe von bis 500 Kilometer bringen könne, hieß es.Beim Start soll die Trägerrakete mit einem experimentellen Satelliten bestückt sein.Die Agentur für Verteidigungsentwicklung (ADD) hatte am 30. März den ersten Teststart der Weltraumrakete mit Feststoffantrieb erfolgreich durchgeführt.