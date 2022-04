Yoons Büro will offenbar nächste Woche sämtliche Kandidaten für Kabinett vorstellen

Photo : YONHAP News

Das Büro des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol will sich bemühen, um noch in der nächsten Woche alle Mitglieder des Kabinetts vorstellen zu können.Das sagte Yoons Sprecherin Kim Eun-hye auf einer Pressekonferenz am Montag angesichts einer Frage, ob das Übergangsteam die Personalüberprüfung von Kandidaten für die Kabinettsposten eingeleitet habe.Der gewählte Präsident werde sich anscheinend diese Woche auf Personalentscheidungen für das Kabinett konzentrieren. Da für parlamentarische Anhörungen etwa drei Wochen gebraucht würden, würde noch nächste Woche die Zusammensetzung des gesamten Kabinetts bekannt gemacht, hieß es.In Bezug auf die Äußerung des nominierten Ministerpräsidenten Han Duck-soo zu einem Premierminister mit größerer Verantwortung hieß es, dass dies auch in früheren Regierungen angesprochen worden sei, die Umsetzung der Idee aber nicht leicht gewesen sei. Man wolle diesmal aber mit Konventionen brechen.