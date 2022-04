Kospi legt zum Wochenbeginn zu

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat zum Wochenbeginn zulegen können.Der Hauptindex ging 0,66 Prozent höher bei einem Stand von 2.757,9 Zählern aus dem Handel.Sinkende Ölpreise und Anzeichen für eine Erholung der Weltwirtschaft hätten unter Anlegern für gute Stimmung gesorgt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Nach dem Handelsbeginn hatte der Kospi wegen geopolitischer Unwägbarkeiten aufgrund des Kriegs in der Ukraine im Minus gelegen. Hoffnung auf ein Stimuluspaket in China und gute Daten zum Jobmarkt in den USA hätten den Kospi ins Plus drehen lassen.Die Investoren schienen sich auf Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung sowohl aus China als auch den USA konzentriert zu haben, obwohl sie wegen möglicher Zinsschritte der US-Notenbank angesichts der hohen Inflation noch vorsichtig blieben, wurde Kim Se-heon von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.