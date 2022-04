Seoul erlaubt auch Ukrainern ohne Pass Einreise aus humanitären Gründen

Photo : YONHAP News

​Auch Ukrainer, die auf der Flucht ihren Reisepass zurückließen, haben nun die Möglichkeit, aus humanitären Gründen in Südkorea einzureisen.Das Außenministerium teilte am Montag die Entscheidung mit, solchen Ukrainern Reisedokumente auszustellen, um ihre Einreise zu unterstützen.Die Entscheidung wurde aus humanitären Überlegungen getroffen, weil in der Ukraine aufgrund des Kriegs die Ausstellung neuer Pässe zurzeit nicht möglich ist.Die Regierung beschloss, Koreanischstämmigen und weiteren Ukrainern, die früher schon einmal Südkorea besucht hatten, gleiche Visa wie damals auszustellen. Wer erstmals ein Visum beantragt, wird eines für einen kurzfristigen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen bekommen.Ukrainer können nach der Einreise durch die Verlängerung der Aufenthaltsfrist und die Änderung des Aufenthaltsstatus in Südkorea bleiben, bis der Krieg in ihrem Land beendet ist.Bisher kamen insgesamt 370 Ukrainer im Zuge einer humanitären Unterstützung der Regierung nach Südkorea.