Photo : KBS News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea hat wieder 200.000 übertroffen.Nach Behördenangaben am Dienstag wurden bis Mitternacht 266.135 Neuansteckungen nachgewiesen. Dies sind zwar mehr als doppelt so viele wie gestern, direkt nach dem Wochenende. Im Vergleich zum letzten Dienstag sind es aber rund 8.000 weniger.Die Zahl der Todesfälle verbunden mit dem Virus kletterte um 209 auf 17.662. Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten stieg um 13 auf 1.121.