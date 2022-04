Kirschblüte in Seoul beginnt – vier Tage früher als in den letzten Jahren

Photo : YONHAP News

Auch in Seoul hat die Kirschblüte begonnen.Das Wetteramt meldete am Montag offiziell den Beginn der Kirschblüte. Als Maßstab hierfür dienen ein Kirschbaum an der Wetterstation im Bezirk Jongno und bestimmte Kirschbäume auf Yeouido.Von der Blüte wird gesprochen, wenn mindestens drei Blüten an einem Zweig aufgehen.Die Kirschblüte in Seoul wurde in diesem Jahr vier Tage früher als im Durchschnitt in den letzten 30 Jahren gemeldet. Verglichen mit dem vergangenen Jahr, als die Blüte am frühesten seit dem Beginn der entsprechenden Beobachtung registriert worden war, erfolgte sie elf Tage später.Das Wetteramt führte das Ergebnis darauf zurück, dass die Durchschnittstemperatur in der Hauptstadt im März 7,7 Grad betrug und damit über ein Grad unter dem Wert im letztjährigen März lag.