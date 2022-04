USA freuen sich auf Zusammenarbeit mit kommender Regierung in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die USA freuen sich auf die Zusammenarbeit mit der kommenden Regierung in Südkorea.Man freue sich auf die Zusammenarbeit in Nordkorea-Angelegenheiten, darunter die dortige Menschenrechtslage, sagte Außenministeriumssprecher Ned Price am Montag auf einer Pressekonferenz in Washington.Auf die Menschenrechtslage in Nordkorea angesprochen sagte der Sprecher, dass die USA bereits zuvor ihre große Sorge deutlich gemacht hätten.Mit Südkorea wollten die USA gemeinsam Herausforderungen wie Nordkoreas Programme für ballistische Raketen und Atomwaffen angehen. Gleichzeitig sollten aber auch humanitäre Probleme in Angriff genommen werden.Der Sprecher betonte außerdem, dass die Allianz zwischen den USA und Südkorea der Dreh- und Angelpunkt für Frieden, Sicherheit und Wohlstand im indopazifischen Raum sei.