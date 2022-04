Yoons Delegation: USA stimmen Notwendigkeit einer Aufwertung der Allianz mit Südkorea zu

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten sind laut einer vom gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol entsandten Delegation mit der Notwendigkeit einverstanden, das Bündnis mit Südkorea aufzuwerten.Entsprechendes sagte Park Jin, der Leiter der Delegation für politische Beratungen, im Anschluss an ein Treffen mit US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman am Montag in Washington Korrespondenten gegenüber.Die Abordnung habe der US-Seite den Plan des gewählten Präsidenten übermittelt, das bilaterale Bündnis zur umfassenden strategischen Allianz hochzustufen. Beide Seiten hätten hierzu einen Konsens geschaffen, hieß es.Südkorea und die USA hätten die Ansicht geteilt, dass es angesichts der fortgesetzten Provokationen Nordkoreas zur Zeit des Regierungswechsels in Südkorea wichtiger denn je sei, eine enge bilaterale Kooperation fortzusetzen, sagte Park weiter.Nach weiteren Angaben hielten beiden Seiten auch die Reaktivierung ihres entsprechenden Beratungsgremiums für erforderlich, da wegen der nuklearen Bedrohung aus Nordkorea eine erweiterte Abschreckungspolitik Südkoreas und der USA gebraucht werde.