Yoons Büro wählt Aufgaben der neuen Regierung aus

Photo : KBS News

Das Büro des kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol arbeitet daran, Aufgaben der neuen Regierung auszuwählen.Bisher seien sie auf etwa 110 Staatsaufgaben und über 580 Umsetzungsaufgaben eingeengt worden, teilte Yoons Sprecherin Kim Eun-hye am Dienstag vor der Presse mit.Man werde Bemühungen unternehmen, um die Versprechen gegenüber den Bürgern in die Tat umsetzen zu können, hieß es.Yoon leitet heute die dritte Sitzung der Sekretäre des Übergangsteams. Dabei wird eine Auswahl der von den Unterkomitees zusammengetragenen Staatsaufgaben erfolgen.Es werde überprüft, ob die Zusagen gegenüber der Öffentlichkeit in den Staatsaufgaben korrekt berücksichtigt würden, und es würden gründliche Ergänzungen vorgenommen, sagte die Sprecherin.