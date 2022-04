Seoul erweitert Nachtbusangebot

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul will im Einklang mit der allmählichen Rückkehr zur Normalität und den Lockerungen der Corona-Regeln ihr Nachtbusangebot deutlich erweitern.Die Stadtverwaltung kündigte am Dienstag an, die Zahl der Nachtbuslinien von derzeit neun ab 18. April schrittweise auf 14 zu erhöhen und die der eingesetzten Busse von 72 auf 100 zu steigern. Damit wolle sie ein Nachtverkehrssystem ohne toten Winkel aufbauen.Die Nachtbusse in Seoul verkehren zwischen 23 und sechs Uhr. Eine Fahrt kostet 2.150 Won (1,77 Dollar). Seit der Einführung der ersten Nachtbusse im Jahr 2013 haben 3,1 Millionen Menschen im Jahr und bislang insgesamt 28 Millionen das Angebot in Anspruch genommen.Nähere Informationen zu den Routen und dem Betrieb von Nachtbussen können auf der Webseite und der Applikation des Transport Operation and Information Service (TOPIS) der Stadtverwaltung eingesehen werden.