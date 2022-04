PPP-Abgeordnete Bae Hyun-jin wird neue Sprecherin von Yoons Übergangsteam

Die Abgeordnete Bae Hyun-jin von der oppositionellen Partei Macht des Volks (PPP) wird neue Sprecherin des Übergangsteams des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol.Das teilte die scheidende Sprecherin Kim Eun-hye am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit.Mit Tränen in den Augen dankte sie den Journalisten für das Yoon entgegengebrachte Interesse und sagte, dass es ihre letzte Pressekonferenz als Sprecherin sei.Ein Mitglied des Übergangsteams gab bekannt, dass Kim bei den Kommunalwahlen am 1. Juni antreten wolle. Sie wolle als Sprecherin zurücktreten, um für den gewählten Präsidenten keine Belastung zu sein, hieß es.Weiter hieß es, dass Kim auf den Posten als Gouverneurin der Gyeonggi-Provinz schiele.