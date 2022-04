Außenminister Chung nimmt am Nato-Außenministertreffen teil

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong nimmt an einem Außenministertreffen der Nato in dieser Woche teil.Das Außenministerium in Seoul teilte am Dienstag mit, dass Chung dem gemeinsamen Außenministertreffen der Nato und von Partnerländern am Donnerstag (Ortszeit) in Brüssel beiwohnen werde. Es werde über globale Sicherheitsherausforderungen wie den Ukraine-Krieg und Maßnahmen zur Kooperation für die Stärkung der Grundlage internationaler Normen diskutiert.Nach Nato-Angaben wurden zur ersten Sitzung des Treffens auch die Außenminister ihrer vier asiatisch-pazifischen Partner – Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland – und von Finnland, Georgien, Schweden sowie der Ukraine und der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik eingeladen.Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Außenminister an einem Nato-Außenministertreffen teilnimmt. Chung bricht heute Abend nach Brüssel auf.Dem Außenministerium zufolge wird Chung bei der Sitzung über die Ukraine-Krise, die Partnerschaft zwischen Südkorea und der Nato und Fragen der koreanischen Halbinsel sprechen.Am Rande des Treffens werde er mit dem Nato-Generalsekretär und seinen Amtskollegen aus wichtigen Ländern zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen, um über die bilaterale Kooperation, die Lage auf der koreanischen Halbinsel und die Ukraine-Krise zu beraten, fügte das Ressort hinzu.