Vereinigungsministerium nimmt Nordkoreas Selbstbezeichnung als Atommacht ernst

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium nimmt die Tatsache sehr ernst, wonach Nordkorea sich selbst als Atommacht bezeichnet und seine Nuklearstreitkräfte zur Sprache gebracht habe.Die entsprechende Äußerung machte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Dienstag vor Reportern. Er war nach der Position zu den Stellungnahmen von Kim Yo-jong, der Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, von Sonntag und Dienstag gefragt worden, in denen Südkorea kritisiert wurde.Kim bezeichnete in beiden Stellungnahmen Nordkorea als Atommacht.Kims Stellungnahmen wurden veröffentlicht, während nordkoreanische Propagandamedien Südkorea immer häufiger und schärfer anprangerten. Diesbezüglich ging der Ministeriale davon aus, dass damit die harte Position gegenüber Südkorea erneut bekannt gemacht und in einem gewissen Sinne die Kritik offiziell bestätigt worden sei.Der Beamte sagte zugleich, man beachte, dass in der Stellungnahme von heute das Niveau der Kritik abgeschwächt worden sei. Darin wurden Süd- und Nordkorea als ein Volk bezeichnet, das nicht gegeneinander kämpfen sollte. Auch wurde die Äußerung von Kim Jong-un im Oktober erwähnt, dass Nordkoreas Hauptfeind der Krieg selbst sei.Südkorea befinde sich in der Phase eines Regierungswechsels, während in Nordkorea mehrere wichtige Gedenktage bevorstehen. Die Situation auf der koreanischen Halbinsel sei veränderlicher denn je, daher wolle man alles daran setzen, die Lage friedlich zu verwalten, hieß es.