Delegation des kommenden Präsidenten Yoon überreicht Schreiben an Biden

Photo : YONHAP News

Die Delegation des kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol hat ein Schreiben an US-Präsident Joe Biden überreicht.Das sagte Delegationsleiter Park Jin von der oppositionellen Partei Macht des Volks am Dienstag in Washington gegenüber Reportern.Bei dem Treffen hatte er die Ergebnisse des Gesprächs mit Sicherheitsberater Jake Sullivan zuvor am selben Tag vorgestellt.Dabei sei laut Park auch ein Schreiben für Biden überreicht worden, in dem eine Hochstufung der Allianz zur umfassenden, strategischen Partnerschaft vorgeschlagen werde. Auf diese Weise sollten beide Länder mit der Nuklearbedrohung durch Nordkorea und Fragen in Bezug auf die Sicherheit in der Wirtschaft umgehen.Sullivan habe zugesichert, diese Absicht Biden vorzustellen. Der rasche Besuch der Delegation im Anschluss an das Telefongespräch zwischen Yoon und Biden gleich nach der Wahl im März zeuge vom Willen des gewählten Präsidenten, die Allianz zu stärken, habe der Sicherheitsberater gesagt.In dem 40-minütigen Gespräch habe es auch einen Meinungsaustausch über die Notwendigkeit eines bilateralen Spitzentreffens zu einem frühen Zeitpunkt gegeben. Dabei sie die Hoffnung zum Ausdruck gekommen, dass es bei einem Gipfel fruchtbare Diskussionen über wichtige Angelegenheiten betreffend die Stärkung der Allianz geben werde.Auch über Nordkorea sei nach Angaben des Verhandlungsführers gesprochen worden. Die erweiterte Abschreckung der USA, Sicherheit in der Wirtschaft, China und das US-geführte Sicherheitsforum Quad seien weitere Themen gewesen, hieß es.