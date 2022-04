Schwerer Waldbrand im Landkreis Bonghwa im Südosten

Photo : YONHAP News

Im Landkreis Bonghwa in der Provinz Nord-Gyeongsang ist es zu einem schweren Waldbrand gekommen.Rund 120 Hektar Waldfläche wurden bislang zerstört.Nach Behördenangaben seien am Dienstag 700 Feuerwehrleute ausgerückt, nachdem gegen 13.29 Uhr ein Brand nahe einem Wohnhaus in Bonghwa-eup im Landkreis Bonghwa ausgebrochen war.Später standen auch ein weiteres Haus sowie ein Lager in Flammen. Rund 20 Bewohner wurden an sichere Orte gebracht.Gegen 23.30 Uhr soll das Feuer zu etwa 90 Prozent unter Kontrolle gewesen sein. Am Mittwoch sollen die Löscharbeiten fortgesetzt werden. Hierfür sollen Helikopter und rund 670 Einsatzkräfte am Boden mobilisiert werden.