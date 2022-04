Pusan Nationaluniversität macht Zulassung von Tochter früheren Justizministers rückgängig

Photo : YONHAP News

Die Pusan Nationaluniversität hat die Zulassung der Tochter des früheren Justizministers Cho Kuk rückgängig gemacht.Das ist das Ergebnis einer einjährigen Überprüfung. Anlass hierfür waren Vorwürfe, dass die Mutter Dokumente gefälscht hatte, um der Tochter zur Aufnahme an der medizinischen Fakultät zu verhelfen.Die Hochschule gab am Dienstag bekannt, dass ein 30-köpfiges Gremium, darunter der Präsident und Dekane, für eine Aberkennung der Zulassung gestimmt hätten.Mit der Abstimmung wurde ein vorläufiges Untersuchungsergebnis im August des Vorjahres bestätigt. Damals war auch Cho Min, die Tochter des früheren Justizministers und heute eine praktizierende Ärztin, in der Sache befragt worden.Die Mutter, Chung Kyung-shim, die selbst Professorin ist, war im Dezember 2020 zu vier Jahren Haft verurteilt worden, weil sie Nachweise über akademische Leistungen der Tochter gefälscht hatte. Der Oberste Gerichtshof bestätigte das Urteil im Januar.Der Tochter droht nun der Entzug ihrer Approbation. Jedoch wird es bis zu einer endgültigen Entscheidung des Gesundheitsministeriums noch etwas dauern. Sie kann außerdem gegen die Entscheidung der Hochschule und später gegen eine mögliche Aberkennung der Arztlizenz Rechtsmittel einlegen.Auch die Korea University, an der Cho vor dem Besuch der Pusan Nationaluniversität studiert hatte, könnte ihre Zulassung noch zurückziehen.