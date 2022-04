Zahl der Auslandsflüge steigt ab Mai schrittweise

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Corona-bedingt reduzierte Zahl der Auslandsflüge ab Mai wieder steigern.Ziel ist es, dass bis Jahresende 50 Prozent des Niveaus vor dem Ausbruch der Pandemie erreicht werden.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr und das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen teilten am Mittwoch mit, entsprechende Maßnahmen zur stufenweisen Rückkehr zur Normalität bei Auslandsflügen zu treffen.Mit Rücksicht auf die Corona-Lage hat das Landministerium als zuständige Behörde in Bezug auf die Steigerung der Zahl der Auslandsflüge jeden Monat mit dem Hauptquartier über die Angelegenheit konsultiert.Die Normalisierung des Flugverkehrs soll in drei Stufen erfolgen. In der ersten Phase ab Mai soll die Zahl der wöchentlichen Auslandsflüge um 100 pro Monat erhöht werden.In der zweiten Phase ab Juli soll die Zahl um 300 pro Monat steigen. Ab November soll es demnach 2.420 Auslandsflüge in der Woche geben. Das entspricht 51 Prozent des Niveaus im Jahr 2019.Wenn die Corona-Pandemie zu einer Endemie wird, wird voraussichtlich die Normalisierung aller Bereiche der Luftfahrtpolitik eingeleitet.