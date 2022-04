ADB senkt Wachstumsprognose für Südkorea auf drei Prozent

Photo : YONHAP News

Laut Prognosen der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) wird Südkoreas Wirtschaft dieses Jahr um drei Prozent wachsen.Damit hat die Bank ihre Prognose für Südkorea um 0,1 Prozentpunkte gesenkt.Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die südkoreanische Zentralbank hatten für Südkorea ebenfalls ein dreiprozentiges Wachstum für das laufende Jahr vorausgesagt.Das nachhaltige Wachstum ist laut der ADB-Prognose unter anderem der verbesserten Beschäftigungslage, der Belebung der Inlandsnachfrage sowie der Konjunkturerholung in den USA und China zu verdanken.Zudem wird die Wirtschaftsleistung in 49 asiatischen Ländern dieses Jahr um 5,2 und nächstes Jahr um 5,3 Prozent zulegen. Für die Prognose wurden Japan, Australien und Neuseeland nicht berücksichtigt.Die direkten Einflüsse des Ukraine-Kriegs würden auf Zentralasien konzentriert sein. Steigende Preise für Energie und Nahrungsmittel könnten jedoch den erwarteten Aufschwung in ganz Asien beeinträchtigen, hieß es.