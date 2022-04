US-Armeechef: Nordkoreas Raketenfähigkeiten echte Bedrohung für US-Festland

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Raketenfähigkeiten stellen laut dem Armeechef der USA auch für das US-Festland eine echte Bedrohung dar.Entsprechendes sagte Mark Milley, Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs der Streitkräfte der USA, am Dienstag (Ortszeit).Die fortgesetzten Waffentests und die Entwicklung von Waffen stellten eine echte Bedrohung für das US-Festland sowie die Verbündeten und Partner im Indopazifik dar, hieß es in einer schriftlichen Zeugenaussage, die dem Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses vor einer Budgetanhörung vorgelegt wurde.Nordkorea verbessere seine Fähigkeiten auf dem Gebiet der ballistischen Raketen weiter. Das Land verfüge über die technischen Fähigkeiten, um eine echte Gefahr für das US-Festland sowie die Verbündeten und Partner der USA im gesamten Indopazifik darzustellen, hieß es.Milley fügte hinzu, Nordkorea lasse keine Anzeichen dafür erkennen, dass der eingeengte Fokus auf militärische Fähigkeiten zulasten seiner Bürger und des Friedens auf der koreanischen Halbinsel sowie der gesamten Region aufgegeben werde.US-Verteidigungsminister Austin Lloyd nannte in seinem Bericht für die Anhörung China und Russland als größte Herausforderungen für die Sicherheit der USA. Aber auch andere Gefahren erforderten Vorsicht, betonte er mit Verweis auf Nordkorea und Iran.