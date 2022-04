Südkoreas U18-Eishockey-Mannschaft gewinnt gegen Serbien

Photo : YONHAP News

Bei der U18-Weltmeisterschaft der Eishockey-Junioren (Division II, Gruppe A) hat die südkoreanische Mannschaft den zweiten Sieg in Folge gefeiert.Beim Turnier am Dienstag in Tallinn in Estland gewannen die Nachwuchsherren gegen Serbien mit 15:2. Zuvor waren sie mit einem 5:3 gegen Litauen ins Turnier gestartet.Die ersten sechs in der Division II steigen in die Division I auf.Südkorea hat noch drei Spiele vor sich. Am Mittwoch ist Großbritannien der Gegner, Estland am Freitag und Rumänien am Sonntag.