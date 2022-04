Erster Fernseher in Südkorea wird versteigert

Photo : YONHAP News

Der erste Fernseher in Südkorea wird versteigert.Die Auktionsseite Kobay Auction gab bekannt, dass der erste Fernseher, das Modell VD-191 von GoldStar (jetzt: LG Electronics), am Donnerstag unter den Hammer komme. Es handelt sich um einen Schwarz-Weiß-Fernseher mit einem 19-Zoll-Bildschirm, der im August 1966 auf den Markt kam.Das Gerät wurde im Jahr 2013 zum national eingetragenen Kulturgut bestimmt. Grund waren seine Symbolkraft als erster Fernseher in Südkorea und sein historischer Wert dank einer wichtigen Rolle für die Entwicklung der Elektronik- und Kommunikationstechnologie sowie der gesamten Industrie.Die Auktion läuft von 18 Uhr am 7. April bis 18 Uhr am 16. April. Der Einstiegspreis liegt bei etwa 25 Millionen Won (knapp 20.470 Dollar).