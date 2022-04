Nuklearunterhändler der USA und Chinas diskutieren über Wege zur Wiederaufnahme von Dialog mit Nordkorea

Photo : KBS News

Die Nuklearchefunterhändler der USA und Chinas sind am Dienstag in Washington zusammengekommen, um über Fragen der koreanischen Halbinsel, einschließlich der nordkoreanischen Nuklearproblematik, zu diskutieren.Der Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, habe sich mit dem Sonderbeauftragten Chinas für Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel, Liu Xiaoming, über Gelegenheiten dafür ausgetauscht, dem gemeinsamen Ziel der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel näherzukommen, teilte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, mit.Kim und Liu hätten auch erörtert, wie Nordkorea dazu ermutigt werden könne, sich an sinnvollen Verhandlungen zu beteiligen, hieß es weiter.Liu hatte zuvor das UN-Hauptquartier in New York aufgesucht. Er hatte UN-Beamte sowie die UN-Botschafter Südkoreas, der USA und Russlands getroffen und mit ihnen über Fragen der koreanischen Halbinsel gesprochen.Beim Treffen mit Liu verurteilte Kim Nordkoreas Test einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) am 24. März.