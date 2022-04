Südkoreas Werften im Auftaktquartal beim Auftragsvolumen an der Spitze

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Schiffbaubranche ist im Auftaktquartal beim Auftragsvolumen an die Spitze des Weltmarktes vorgerücktLaut dem Analyseunternehmen Clarkson Research erhielt Südkorea im ersten Quartal Aufträge für 4,57 Millionen gewichtete Tonnen CGT (97 Schiffe). Das entspricht 50 Prozent des Gesamtvolumens der weltweit vergebenen Aufträge von 9,2 Millionen CGT (259 Schiffe).Damit rückte Südkorea auf Platz eins vor China vor, das mit 3,86 Millionen CGT (130 Schiffe) auf 42 Prozent Anteil kam.Es ist das erste Mal seit 2015, dass Südkorea beim Auftragsvolumen in einem Auftaktquartal vor China lag. Südkorea konnte zudem erstmals seit dem Beginn der Datenerhebung durch Clarkson Research im Jahr 1996 in einem ersten Quartal einen Marktanteil von 50 Prozent erreichen.