Corona-Patienten dürfen ab heute selbst Medikamente in Apotheken abholen

Photo : YONHAP News

Zu Hause befindliche Corona-Patienten dürfen ab dem heutigen Mittwoch ihnen verschriebene Medikamente selbst in der Apotheke abholen.Das gab das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen bekannt.Bisher mussten Corona-Patienten, die sich daheim auskurieren, nach einer ärztlichen Beratung am Telefon grundsätzlich Angehörige, Bekannte oder andere Personen mit der Abholung verschriebener Medikamente beauftragen. Weil immer mehr Infizierte eine physische Behandlung in der Klinik bekommen, wurde beschlossen, den Patienten die persönliche Abholung der Medikamente zu erlauben.Hierfür müssen Corona-Patienten in den Apotheken ein nach einer telefonischen oder physischen Behandlung ausgestelltes Rezept vorlegen. Medizinische Institutionen können auf Wunsch des Patienten Rezepte per Fax oder E-Mail an die Apotheken senden. Die Original-Rezepte müssen später aber unbedingt in den Apotheken abgegeben werden.Apotheker müssen bei der Ausgabe der Medikamente schriftlich und mündlich darüber informieren, wie diese eingenommen werden sollen.