VOA: Abriss des Hotels Haegumgang am Gebirge Geumgang weit fortgeschritten

Photo : YONHAP News

Beim Abriss des südkoreanischen Hotels Haegumgang am Gebirge Geumgang in Nordkorea sind offenbar erhebliche Fortschritte gemacht worden.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Mittwoch anhand von Satellitenbildern, die am Dienstag von Planet Labs aufgenommen worden waren.Das Hotel sei in der Mitte tief nach innen gedrückt, was auf weit fortgeschrittene Abrissarbeiten hindeute.Am Kai vor dem Hotel seien verschiedene Gegenstände aufgehäuft worden. Dabei handele es sich offenbar um Baumaterialien. An einer Stelle rund 700 Meter vom Hotel entfernt, die zuvor leer gewesen sei, seien derzeit Schutthaufen zu sehen, deren Größe mit der des Hotels vergleichbar sei, hieß es.Das südkoreanische Vereinigungsministerium hatte am 18. März vor der Presse eine Einschätzung dazu abgelehnt, ob Nordkorea das Hotel tatsächlich abträgt.Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hatte beim Besuch der Zone des Gebirges Geumgang im Oktober 2019 angeordnet, die dortigen südkoreanischen Einrichtungen zu entfernen.