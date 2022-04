Fast die Hälfte der Seouler in ihren 20ern und 30ern leidet unter Alltagsstress

Photo : KBS News

Junge Menschen in der Hauptstadt Seoul sind zunehmend gestresst.Das zeigen jüngst veröffentlichte Daten zum Leben der jungen Seouler in ihren 20ern und 30ern.Demnach leiden 46 Prozent der befragten Seouler Einwohner dieser Altersgruppe unter Alltagsstress. 23 Prozent nennen als Ursache zwischenmenschliche Beziehungen am Arbeitsplatz oder in der Ausbildung. Weitere Stressfaktoren sind eine angespannte finanzielle Lage, Überarbeitung und ein zu hohes Lernpensum.Durchschnittlich schlafen die Befragten sechs Stunden und 49 Minuten am Tag. Wer ein instabiles Beschäftigungsverhältnis hat, schläft weniger. Und je kürzer der Schlaf, desto höher ist das Stressniveau.Im Vergleich zur Zeit vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie nahm das durchschnittliche Glücksempfinden in allen Bereichen ab. Das betrifft sowohl die Gesundheit und die Finanzlage als auch die Beziehungen mit Freunden.Die Seouler in ihren 20ern und 30ern arbeiten im Schnitt weniger als ältere Generationen. Ihre durchschnittliche Wochenarbeitszeit beträgt 40 Stunden und 20 Minuten, während Hauptstädter im Alter zwischen 40 und 59 Jahren 37 Minuten länger arbeiten.Hinsichtlich sozialen Fragen offenbarten sich außerdem Geschlechterunterschiede.Die Frage, ob man unbedingt heiraten soll, bejahten mehr Männer als Frauen.Auch über den Ausbau von Systemen für mehr gesellschaftliches Engagement der Frauen denken Männer und Frauen im Alter von 20 bis 39 sehr unterschiedlich. Immer weniger Männer wollen dies befürworten, während ein wachsender Anteil der Frauen die entsprechende Notwendigkeit erkennt.Die Umfrage hat das Meinungsforschungsinstitut “Seoul Survey” von September bis November 2021 bei 5.000 Seouler Bürgern und 2.500 ausländischen Einwohnern in Seoul aus insgesamt 20.000 Haushalten durchgeführt.