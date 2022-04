Kommender Präsident Yoon trifft sich mit deutschem Botschafter Reiffenstuel

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hat am Mittwoch den deutschen Botschafter in Südkorea, Michael Reiffenstuel, zu einem Gespräch getroffen.Yoon bedankte sich dabei für die Glückwunschbotschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu seiner Wahl.Reiffenstuel sagte, er gratuliere nicht nur im Namen der deutschen Bundesregierung, sondern auch der deutschen Bürgerinnen und Bürger. Er äußerte die Hoffnung auf eine weitere Entwicklung der Beziehungen Südkoreas sowohl zu Deutschland als auch zur Europäischen Union.Yoon sagte, dass Deutschland Südkoreas größter Handelspartner unter den EU-Staaten sei. Auch er plane, die Kooperationsbeziehungen mit Deutschland weiterzuentwickeln.Yoon verwies darauf, dass Südkorea bei der Entwicklung der Wirtschaft sowie der Wissenschaft und Technologie viel Hilfe von Deutschland bekommen habe, insbesondere beim Wirtschaftswachstum in den 1960er Jahren. Er glaube, dass beide Länder dank dieses kulturellen Hintergrundes künftig noch enger zusammenarbeiten könnten.Yoon und Reiffenstuel sprachen auch über die Ukraine-Krise. Sie stimmten darin überein, dass die Ukraine unterstützt werden müsse, und dass die internationale Gemeinschaft eine verantwortungsvolle Rolle spielen müsse.